العثور على ألغام مضادة للأفراد في محطة زابوريجيا النووية.. إليكم التفاصيل

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كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها عثرت على ألغام مضادة للأفراد في منطقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، واشتكت للشهر الثاني على التوالي من أن هذا ينتهك إجراءات السلامة.وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف المحطة وتحاول وكالة الطاقة الذرية إنشاء آلية أمان لمنع وقوع حوادث.وقال رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن "مفتشي الوكالة المتمركزين في المحطة لاحظوا وجود ألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية للموقع، مشيرا إلى ان وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي.وأضاف ان وجود الألغام يزيد من الضغط النفسي على موظفي المحطة.ولاحظ مفتشو الوكالة وجود ألغام خلال عمليات تفتيش سابقة.وكان غروسي قد أصدر تحذيرا مماثلا بشأن الألغام الشهر الماضي، وفي كلتا المناسبتين أشار إلى أنها لا تشكل أي خطر على سلامة المحطة.وزار غروسي المحطة 3 مرات منذ أن سيطرت عليها القوات الروسية، لكنه لم يتمكن من إبرام اتفاق مع السلطات الروسية والأوكرانية لإنشاء نظام أمان لمنع وقوع الحوادث.(سكاي نيوز)