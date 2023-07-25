استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار وقتل 3 فلسطينيين، زعم انهم نشطاء مسلحين، في شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، في أحدث إراقة دماء في واحدة من أعنف حلقات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني منذ سنوات.وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها فتحت النار على مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عليهم من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهي محور رئيسي للمداهمات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة مؤخرا.ووصفت وسائل إعلام فلسطينية مقتل النشطاء بأنه كمين في أعقاب محاولتهم الهجوم على القوات الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة يهودية تطل على نابلس.وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر 3 بنادق من طراز إم -16 ومعدات أخرى من سيارتهم، وفقا للأسوشيتد برس.