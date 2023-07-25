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عربي-دولي

الشرطة تحت مقر شركة ماسك بعد اعلانه عن "اكس".. ما القصة؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:06
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بعد تحوله الى "اكس"، يبدو أن استبدال شعار تطبيق "تويتر" القديم على المبنى المخصص للشركة، في سان فرانسيسكو قد يستغرق بعض الوقت.

وظهرت الشرطة أمام مبنى الشركة خلال محاولات لإزالة حروف "تويتر" من اللافتة الضخمة المثبتة على المبنى. والمشكلة حسبما وصفها المتواجدون في المكان أن الرافعات المخصصة لإزالة الشعار القديم على جدار ضخم للشركة عرقلت حركة المرور.
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وقالت شرطة سان فرانسيسكو لموقع "إنسايدر" إن الضباط حضروا إلى المكان بعد علمهم بأن عمليات الإزالة قد تؤدي إلى إغلاق الشارع وتعرقل حركة السير.

في الوقت نفسه، قال أحد العاملين في محيط المكان، إن العمال أزالوا بعض أحرف الشعار ولم يبق منه سوى حرفي "er".


وأصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء، وتغيّر اسم الحساب أيضا إلى الحرف X، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @.
 
وغاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد. (سكاي نيوز)

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