إيران تكشف عن أول صاروخ بحري بعيد المدى مصنوع محليا

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وتابعت: "صواريخ أبومهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءها، وتستطيع تغيير ارتفاع تحليقهه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبومهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الإنفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".