Advertisement

عربي-دولي

إيران تكشف عن أول صاروخ بحري بعيد المدى مصنوع محليا

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1090850-638258786410075950.JPG
Doc-P-1090850-638258786410075950.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".
Advertisement

وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبومهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الإنفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".
 
وتابعت: "صواريخ أبومهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءها، وتستطيع تغيير ارتفاع تحليقهه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:39 | 2023-07-25
06:34 | 2023-07-25
05:53 | 2023-07-25
04:58 | 2023-07-25
04:54 | 2023-07-25
04:48 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website