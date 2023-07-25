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عربي-دولي

فيروس كورونا يصيب رئيسة هذه الدولة

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:39
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أعلن مكتب الرئاسة في تايوان، الثلاثاء، إن الاختبارات الصحية أثبتت إصابة رئيسة البلاد تساي إينج ون بفيروس كورونا، معلناً إلغاء كافة اجتماعاتها لليوم.

وذكر المكتب، في بيان، أن تساي "شعرت بتعب بسيط وأثبتت الاختبارات إصابتها بفيروس كورونا".
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