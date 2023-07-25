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إقتصاد

بسبب "X".. خسارة ماسك قد تصل مليارات الدولارات

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:54
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كانت مصطلحات "شعار منصة تويتر، حرف X، إيلون ماسك .." وغيرها الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية بعد إعلان الملياردير الأميركي ايلون ماسك عن تغييرات في المنصة.

إلا أن هذه التطورات لن تمر مرور الكرام على ما يبدو، حيث لفت خبراء ومحللون إلى أن إقدام ماسك، على تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".
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"خطأ كبير"
وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة "Siegel+Gale" العالمية المتخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن خسارة كبيرة قد تحل شركة تويتر من قرار ماسك الأخير، خصوصا وأنها استغرقت 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم.

كما قال تود إروين، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer، على أن تويتر هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بانتشار رمز الطائر الأزرق في جميع أنحاء العالم إلى جانب شعارات منصات التواصل الكبرى "فيسبوك" و"إنستغرام".

من جانبه، قال أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، جوشوا وايت، إن: "شعبية تويتر جعلت كلمات ومصطلحات مثل "تغريدة" و "إعادة التغريد" جزء من الثقافة الحديثة، ويجرى استخدامها بشكل منتظم من قبل المشاهير والسياسيين للتواصل مع الجماهير، لذا فإن تغييرها خطأ كبير.

انتقادات كثيرة
أتت هذه التطورات بعدما كشف ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو كانا النقاب عن الشعار الجديد، أمس الاثنين، وتظهر فيه علامة "إكس" (X ) بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.(العربية)


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