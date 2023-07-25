مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)

Deprem sonrası heryer toz duman #adana #deprem pic.twitter.com/E4kC7W5vQs
— Birkitapbiralıntı-birinsan (@birkitapbiral) July 25, 2023
Deprem sonrası heryer toz duman #adana #deprem pic.twitter.com/E4kC7W5vQs
Gerçekten korkutucu görüntüler herkese geçmiş olsun #deprem Kahramanmaraş #Adana Mersin'de Benzin 36 Merkez Bankası'ndan CHP DALLASA DÖNDÜ Adana #Adana Hulki #kemer Umut Evirgen Gaziantep'te pic.twitter.com/9ibhJzwj4m
— Ezgi Köse (@ezgikkose) July 25, 2023
Gerçekten korkutucu görüntüler herkese geçmiş olsun #deprem Kahramanmaraş #Adana Mersin'de Benzin 36 Merkez Bankası'ndan CHP DALLASA DÖNDÜ Adana #Adana Hulki #kemer Umut Evirgen Gaziantep'te pic.twitter.com/9ibhJzwj4m
Adana Kozan Ferhatlı köyündeki bir markette deprem anı kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/nj86db6mcm
— Adanacity (@bizadanaliyik) July 25, 2023
Adana Kozan Ferhatlı köyündeki bir markette deprem anı kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/nj86db6mcm
Sabah saat 08:44'te gerçekleşen #Adana'nın #Kozan ilçesindeki depremin şiddeti amatör kameraya yansıdı.#deprem #salı #SONDAKİKA pic.twitter.com/VRjht0IFMD
— Anadolu Jurnal (@anadolujurnal) July 25, 2023
Sabah saat 08:44'te gerçekleşen #Adana'nın #Kozan ilçesindeki depremin şiddeti amatör kameraya yansıdı.#deprem #salı #SONDAKİKA pic.twitter.com/VRjht0IFMD
adana yüreğir levent #deprem pic.twitter.com/4Sl5aDWpQu
— gezici. 0172 (@ylesine21016079) July 25, 2023
adana yüreğir levent #deprem pic.twitter.com/4Sl5aDWpQu