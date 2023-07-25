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عربي-دولي

مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:58
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة لارتجاج جبال أضنة بعد الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية صباح اليوم الثلاثاء وبلغت شدته 5.7 على مقياس ريختر.


ونشر عدد من الأشخاص فيديو للثريات في منازلهم وهي تهتز بسبب الزلزال.


ونشر حساب آخر مشاهد للتصدعات التي سببها الزلزال في أحد المنازل. (روسيا اليوم)
 
 
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