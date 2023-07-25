بعد زلزال تركيا اليوم.. هزة عنيفة تضرب دولة عربية

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 730 كيلومترا شمال رفح.وقال المعهد في بيانه، إن قوة الهزة بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر، وسجلت في تمام الساعة 08:44:51 صباحا بالتوقيت المحلي بخط العرض 37.67 شمالا وخط الطول 36.04 شرقا وعلى عمق 17.5 كم.وأضاف المعهد، أنه لم يرده ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.