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عربي-دولي

بعد زلزال تركيا اليوم.. هزة عنيفة تضرب دولة عربية

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:53
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 730 كيلومترا شمال رفح.


وقال المعهد في بيانه، إن قوة الهزة بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر، وسجلت في تمام الساعة 08:44:51 صباحا بالتوقيت المحلي بخط العرض 37.67 شمالا وخط الطول 36.04 شرقا وعلى عمق 17.5 كم.
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وأضاف المعهد، أنه لم يرده ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
 
يأتي ذلك بعد الهزة الأرضية التي ضربت ولاية أضنة التركية صباح اليوم الثلاثاء وبلغت شدتها 5.5 درجة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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