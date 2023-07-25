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بالصور.. انفجار في منطقة السيدة زينب في دمشق

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:39
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 أصيب مدنيان بتفجير ارهابي عبر دراجة نارية فى منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق فى تصريح لوكالة انباء "سانا"  ان "دراجة نارية  مفخخة انفجرت ظهر اليوم فى منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق أثناء مرور  احدى سيارات النقل العام.
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وتم اسعاف ونقل المصابين الى المستشفى.
 
 
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