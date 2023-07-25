27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرارة تخطت الـ47 درجة.. مدينة بلا كهرباء وماء جراء موجة الحر
Lebanon 24
25-07-2023
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عمدة مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، أن موجة الحر حرمت مئات الآلاف من سكان كاتانيا من الكهرباء والمياه.
وأكد متحدث باسم البلدية لوكالة "فرانس برس"، أن نحو 500 ألف شخص حرموا من الكهرباء تباعا منذ يوم الخميس الماضي.
Advertisement
من جهته، أشار وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، إلى "أننا ندفع من ناحية ثمن تغير المناخ الّذي كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له منذ سنوات عدّة، وكذلك ثمن بنية تحتيّة تبدو غير مناسبة في السّياق الجديد".
وأوضحت شركة E-Distribuzione التابعة لشركة الطاقة الإيطالية Enel، التي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن "حرارة الإسفلت حارقة وتقترب منذ أسابيع من 50 درجة مئوية، كما أن الرطوبة الشديدة لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبب بتلف الكابلات تحت الأرض".
فيما لفت مدير شبكة مياه "سيدرا"، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انقطاع المياه عن 200 إلى 300 ألف شخص، مضيفا أنه تم حل المشاكل.
يذكر أن الحرارة بلغت 47,6 درجة مئوية أمس الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
12:35 | 2023-07-24
24/07/2023 12:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
13:09 | 2023-07-24
24/07/2023 01:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2023-07-25
إعتقال امرأة ووالديها... قطوا رأس رجل داخل فندق!
08:30 | 2023-07-25
سفارة أوكرانيا في لبنان علقت على الهجوم الروسي لميناء في أوديسا
08:00 | 2023-07-25
إحتجاجات وانقسامات... 7 أسئلة وأجوبتها حول التغييرات القضائية في إسرائيل
07:30 | 2023-07-25
اليكم ابرز التطورات الميدانية للاشتباكات في السودان
07:23 | 2023-07-25
بعد اختفائه.. ماذا أعلنت الصين عن وزير خارجيتها؟
07:00 | 2023-07-25
كيف تُؤثّر الألغام حول محطة زابوريجيا على "الأمن النووي"؟
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 16:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 16:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 16:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact