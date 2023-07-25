بعد اختفائه.. ماذا أعلنت الصين عن وزير خارجيتها؟

Advertisement

أعلن البرلمان الصيني عزل وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه وتعيين رئيس مكتب مفوضية الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي وزيرا جديدا للخارجية.وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية بالفعل من كانون الاول 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكان وجوده أو حالته الصحية. (روسيا اليوم)