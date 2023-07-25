إعتقال امرأة ووالديها... قطعوا رأس رجل داخل فندق!

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أعلنت الشرطة اليابانية القبض على امرأة ووالديها، أقدموا على قطع رأس رجل في فندق بمنطقة ترفيه ليلية شهيرة في مدينة سابورو شمال اليابان، قبل ثلاثة أسابيع.وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت رونا تامورا، ووالدها أوسامو تامورا، وهو طبيب نفسي يبلغ من العمر 59 عاما، للاشتباه في التآمر في قطع رأس الضحية هيتوشي أورا، في غرفة فندق.وداهمت الشرطة منزل المشتبه بهم وألقت القبض على هيروكو تامورا والدة المشتبه بها، للاشتباه في تآمرها مع أسرتها في نقل الرأس وإبقائه في المنزل.ولم تذكر الشرطة بالضبط كيف تعاون الأب والابنة على ارتكاب الجريمة. ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع ورفضت الإفصاح عما إذا كانت المرأة والضحية يعرفان بعضهما البعض.كما أشارت الشرطة إلى أن رونا يمكن أن تكون مريضة نفسية. ونقلت تقارير إعلامية عن الجيران قولهم إنها واجهت صعوبة في الذهاب إلى المدرسة وكانت منعزلة منذ طفولتها. (روسيا اليوم)