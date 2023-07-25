Advertisement

عربي-دولي

إعتقال امرأة ووالديها... قطعوا رأس رجل داخل فندق!

Lebanon 24
25-07-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1090937-638258936705546972.png
Doc-P-1090937-638258936705546972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة اليابانية القبض على امرأة ووالديها، أقدموا على قطع رأس رجل في فندق بمنطقة ترفيه ليلية شهيرة في مدينة سابورو شمال اليابان، قبل ثلاثة أسابيع.

وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت رونا تامورا، ووالدها أوسامو تامورا، وهو طبيب نفسي يبلغ من العمر 59 عاما، للاشتباه في التآمر في قطع رأس الضحية هيتوشي أورا، في غرفة فندق.
Advertisement

وداهمت الشرطة منزل المشتبه بهم وألقت القبض على هيروكو تامورا والدة المشتبه بها، للاشتباه في تآمرها مع أسرتها في نقل الرأس وإبقائه في المنزل.

ولم تذكر الشرطة بالضبط كيف تعاون الأب والابنة على ارتكاب الجريمة. ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع ورفضت الإفصاح عما إذا كانت المرأة والضحية يعرفان بعضهما البعض.

كما أشارت الشرطة إلى أن رونا يمكن أن تكون مريضة نفسية. ونقلت تقارير إعلامية عن الجيران قولهم إنها واجهت صعوبة في الذهاب إلى المدرسة وكانت منعزلة منذ طفولتها. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:18 | 2023-07-25
11:15 | 2023-07-25
11:10 | 2023-07-25
11:00 | 2023-07-25
10:38 | 2023-07-25
10:30 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website