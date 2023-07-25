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عربي-دولي

سفارة أوكرانيا في لبنان علقت على الهجوم الروسي لميناء في أوديسا

Lebanon 24
25-07-2023 | 08:30
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علقت سفارة أوكرانيا في لبنان على هجوم روسيا لميناء  في أوديسا وقالت في بيان:" هاجمت روسيا ميناء ريني في أوديسا بطائرات بدون طيار وأسفر الهجوم عن إصابة 7 أشخاص وتدمير 4 حظائر للحبوب وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للميناء".
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اضافت:"تحاول روسيا تدمير البنية التحتية لموانئ أوكرانيا بالكامل، لجعل تصدير الحبوب الأوكرانية أمرًا مستحيلًا، وبالتالي إزاحة أوكرانيا من أسواق الغذاء العالمية".

ورأت انه "من حيث الأسلوب المتبع، هذا الحصار يذكرنا بالحملة الإرهابية الروسية ضد نظام الطاقة الأوكراني في الشتاء الماضي. لا يتوقف الروس عند الهجمات على موانئ الدانوب، ولا سيما ميناء ريني، الواقع بالقرب من رومانيا - إحدى دول الناتو. يختبر بوتين رد فعل الغرب على العدوان بالقرب من حدود الناتو وهو مستعد لمزيد من التصعيد إذا لم يقابل برد مناسب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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