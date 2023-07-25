بهذه الكلمات... اردوغان يستذكر محاولة الإنقلاب ضدّه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لو تمكن الانقلابيون من الإمساك به ليلة المحاولة الانقلابية في 15 تموز 2016، لكان في عداد الشهداء".





وأضاف: "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تجمّعوا في مطار أتاتورك في تلك الليلة منعوا هذا الأمر، ولم يتمكن الانقلابيون من الإمساك بي".

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