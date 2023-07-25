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عربي-دولي

بهذه الكلمات... اردوغان يستذكر محاولة الإنقلاب ضدّه

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لو تمكن الانقلابيون من الإمساك به ليلة المحاولة الانقلابية في 15 تموز 2016، لكان في عداد الشهداء".


وأضاف: "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تجمّعوا في مطار أتاتورك في تلك الليلة منعوا هذا الأمر، ولم يتمكن الانقلابيون من الإمساك بي".
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