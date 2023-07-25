بشأن الفضاء... ماذا اقترحت روسيا على بلدان "بريكس"؟

Advertisement

اقترحت روسيا على بلدان منظمة "بريكس" إنشاء وحدة فضائية خاصة في محطة الفضاء الروسية حيث ستجري تلك البلدان بحوثا علمية.وبحسب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف، فإن إنشاء محطة الفضاء الروسية سيكون خطوة جديدة على طريق تطوير الفضاء المأهول. وأضاف أن روسيا مفتوحة للتعاون مع كل البلدان في إطار إنشاء محطتها الجديدة وليس مع البلدان الإفريقية فقط.وأوضح أن شركة "إنِرغيا" الروسية تعمل الآن على إعداد مشروع تصميمي للمحطة الجديدة، ويجب أن تنتهي هذه العملية عام 2023. (روسيا اليوم)