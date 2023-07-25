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عربي-دولي

في سماء سوريا... ماذا جرى بين طائرة روسيّة ومسيّرة أميركيّة؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 09:52
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أعلن الجيش الأميركي عن تضرر مسيّرة ضاربة تابعة لها في الأجواء السورية يوم الأحد الماضي وتلف محركها، جراء إطلاق مقاتلة روسية بالونات حرارية باتجاهها.

ووفقا لوكالة "أستوشيتد برس"، كانت المقاتلة الروسية تُحلّق على بعد أمتار قليلة من المسيّرة الأميركية. (روسيا اليوم)
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