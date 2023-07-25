هل من علاقة عاطفيّة تجمع بيل غيتس بأرملة رئيس "أوراكل"؟





ورصدت الكاميرات الثنائي معا في العديد من الأحداث الرياضية منذ العام الماضي، فقد شوهدا جالسين بجانب بعض في كأس "Laver في O2 Arena" في لندن في أيلول 2022، وبطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني 2023.

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وذكر مصدر "إن علاقتهما معروفة على نطاق واسع"، وفق ما نقلته مجلة "بيبول"، لكن لا توجد تأكيدات عن صفة رسمية لهذه العلاقة. بعد عامين من إعلان انفصاله عن شريكة حياته، يعيش الملياردير الأميركي بيل غيتس، علاقة عاطفية تجمعه بأرملة رئيس شركة "أوراكل" الراحل بولا هيرد.ورصدت الكاميرات الثنائي معا في العديد من الأحداث الرياضية منذ العام الماضي، فقد شوهدا جالسين بجانب بعض في كأس "Laver في O2 Arena" في لندن في أيلول 2022، وبطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني 2023.وذكر مصدر "إن علاقتهما معروفة على نطاق واسع"، وفق ما نقلته مجلة "بيبول"، لكن لا توجد تأكيدات عن صفة رسمية لهذه العلاقة.

كما ظهرت شائعات عن خطوبة غيتس وهيرد بعد أن تم تصوير الأخيرة وهي ترتدي خاتما أثناء خروجها مع غيتس في مدينة نيويورك.



إلا أن متحدثا باسم المؤسس المشارك لشركة "Microsoft" أكد أن الخاتم تعود ملكيته إلى السيدة الثرية ولا يرمز لارتباطهما. (العربية)