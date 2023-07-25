Advertisement

عربي-دولي

مع دخول النزاع المسلح شهره الثامن عشر.. روسيا ترفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1090997-638259055113977230.png
Doc-P-1090997-638259055113977230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر النواب الروس، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما، مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر.

وقال الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة: "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما (بدلا من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سابقا) للخدمة العسكرية".
Advertisement

وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في أيلول 2022، في سياق هجومها العسكري على أوكرانيا.

ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية، من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد لهم أمر تجنيدهم.

وليدخل حيز التنفيذ، يتطلب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.
 
كما صوت النواب الروس أيضا الثلاثاء لصالح قانون آخر، يشدد العقوبات على المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ويفرض غرامة تصل قيمتها إلى 30 ألف روبل (نحو 300 يورو) على من لا يمثلون لدى مكتب التجنيد "من دون سبب وجيه" بعد تلقيهم أمرا بذلك. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:25 | 2023-07-25
13:04 | 2023-07-25
12:40 | 2023-07-25
12:29 | 2023-07-25
12:27 | 2023-07-25
12:23 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website