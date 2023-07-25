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عربي-دولي
مع دخول النزاع المسلح شهره الثامن عشر.. روسيا ترفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية
Lebanon 24
25-07-2023
|
11:15
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أقر النواب الروس، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما، مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر.
وقال الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة: "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما (بدلا من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سابقا) للخدمة العسكرية".
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وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في أيلول 2022، في سياق هجومها العسكري على أوكرانيا.
ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية، من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد لهم أمر تجنيدهم.
وليدخل حيز التنفيذ، يتطلب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.
كما صوت النواب الروس أيضا الثلاثاء لصالح قانون آخر، يشدد العقوبات على المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ويفرض غرامة تصل قيمتها إلى 30 ألف روبل (نحو 300 يورو) على من لا يمثلون لدى مكتب التجنيد "من دون سبب وجيه" بعد تلقيهم أمرا بذلك. (سكاي نيوز عربية)
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