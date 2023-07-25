غوتيريش: أنظمة الغذاء العالمية "معطوبة"!

إعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أنظمة الغذاء العالمية "معطوبة"، وأن "المليارات من الناس يدفعون الثمن"، مطالبا بمعالجة قضية الجوع في العالم، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.

Advertisement



وقال غوتيريش في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2، التي بدأت في روما، أمس، إنه "في عالم يتسم بالوفرة، من المشين أن يستمر الناس في المعاناة والموت جوعا".



واشار الى أن "إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود فاقم الوضع"، مذكراً بأن هذه المبادرة "مكنت من تصدير ملايين الأطنان من الغذاء من الموانئ الأوكرانية. وساهمت، بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة، في استقرار أسعار الغذاء عالميا.





وأضاف الأمين العام أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذه المبادرة، مشددا إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي. وحث موسكو على إلغاء قرارها بعدم المشاركة في مبادرة البحر الأسود.



كما جدد التزامه بتمكين الأغذية من كلا البلدين من الوصول- دون عوائق- إلى الأسواق العالمية، "وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص".



وأشار إلى أن البلدان النامية تواجه تحديات إضافية، حيث تمنعها محدودية الموارد وأعباء الديون من الاستثمار بشكل كامل في النظم الغذائية التي يمكن أن تنتج طعاما مغذيا.



وحذر من أن "الإنتاج غير المستدام للأغذية وتعبئتها واستهلاكها أيضا في أزمة المناخ، وهذه الأمور مسؤولة عن ثلث جميع انبعاثات غازات الدفيئة، و70 في المائة من استخدام المياه العذبة في العالم، وتؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي".

وتنتهي قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، اليوم، بحضور نحو ألفي مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة، بهدف مراجعة التقدم المحرز في الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة الأول لنظم الأغذية في عام 2021، وتحديد النجاحات التي تحققت، بالإضافة إلى إعادة تركيز الأولويات إلى الجوانب الأخرى التي لم تحقق النجاح المطلوب، بحسب موقع الأمم المتحدة.