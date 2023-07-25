بوتين يزور الصين في تشرين الأول المقبل

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، عن تلقي الرئيس فلاديمير بوتين دعوة لزيارة الصين، حيث يعتزم القيام بها في تشرين الأول خلال عقد منتدى "حزام واحد - طريق واحد".

وقال أوشاكوف، ردا على سؤال بشأن زيارة الرئيس بوتين المحتملة للصين: "من المعروف أننا تلقينا دعوة، وأننا نعتزم الذهاب إلى الصين عندما يعقد منتدى حزام واحد - طريق واحد".

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وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية. (روسيا اليوم)