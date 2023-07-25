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عربي-دولي
دولتان اوروبيتان تعارضان تمديد قرار للمفوضية بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
25-07-2023
|
12:27
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أبدت فرنسا وألمانيا، اليوم، معارضتهما لاحتمال تمديد القيود المفروضة منذ نيسان، على خمس دول في أوروبا الشرقية بشان واردات الحبوب الأوكرانية، التي يحاول الاتحاد الاوروبي ضمان نقلها الى بقية أنحاء العالم.
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وكانت المفوضية الأوروبية أجازت لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا، وهم بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.
وقال وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، "يجب على المفوضية الآن أن تقول بوضوح إن هذا غير ممكن. هذه الإجراءات محدودة زمنيا، من غير المقبول ان تتجاوز بعض الدول الاعضاء الاتفاقيات السارية".
وأضاف: "نحن متضامنون مع بولندا ومستعدون لمساعدتها ماليا، لدينا من أجل ذلك آليات مساعدة مناسبة. ما هو غير مقبول هو ان نحل مشاكل انتخابية على حساب أوكرانيا"، في إشارة الى الانتخابات البولندية المقررة في نهاية عام 2023.
بدوره، رأى وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو انه "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب ولا مغامرة فردية، فقط رد جماعي على تحدي تزعزع استقرار الاسواق".
وبالرغم من أن الوزير اعترف باضطرابات تشمل الأسواق الفرنسية للبيض أو الدواجن، إلا أنه دعا الى "مناقشات جماعية".
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