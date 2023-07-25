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عربي-دولي

موقف لافت للمتحدثة باسم الخارجية الروسية: لا يمكن لواشنطن "إدانة الهجمات" التي تنفذ على نفقتها

Lebanon 24
25-07-2023 | 13:25
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ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح مندوب واشنطن لدى منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، مايكل كاربنتر، بأنه لا يمكن إدانة استهداف الصحفيين ودعم مرتكبيها.

وقالت زاخاروفا: "أولا، أي هجوم له اسم ضحية ومعتدي. واسم الضحية هو روستيسلاف جورافليف. واسم المعتدي هو نظام كييف. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تتردد في نطق هذه الأسماء بصوت عال".
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وأضافت: "ثانيا، لا يمكن إدانة الاعتداءات على الصحفيين، ورعاية من يرتكبونها في آن واحد، حيث أنه في هذه الحالة، ترعى الولايات المتحدة بشكل مباشر الأنشطة الإرهابية لعصابة كييف".

وأكدت أنه "بناء على ذلك، لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال "إدانة الهجمات" التي تنفذ على نفقتهم".

وقال كاربنتر في وقت سابق، في تعليقه على مقتل الصحفي في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليف إثر قصف أوكراني باستخدام ذخائر عنقودية في مقاطعة زابوروجيه، إن الولايات المتحدة تدين أي هجمات على الصحفيين. (RT) 
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