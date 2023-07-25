27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد حرائق الغابات... تعزية من المغرب للجزائر
Lebanon 24
25-07-2023
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت الحكومة المغربية تعازيها للجزائر في وفيات حرائق الغابات رغم قطع العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عدة سنوات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية إن "المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية".
Advertisement
وأضاف البيان أنه "وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
يشار إلى أن الحدود مغلقة بين البلدين منذ عدة سنوات. وفي 22 سبتمبر من عام 2021، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، متهمة الأخيرة "بارتكاب أعمال عدائية".
فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة"، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وتجتاح حرائق عنيفة شمال الجزائر وشرقها وتسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل بينهم عشرة جنود منذ الأحد الماضي، ودمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
04:05 | 2023-07-25
25/07/2023 04:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
04:58 | 2023-07-25
25/07/2023 04:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
03:06 | 2023-07-25
25/07/2023 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2023-07-25
وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية
16:34 | 2023-07-25
الجزائر.. إخماد غالبية الحرائق
16:12 | 2023-07-25
في ليبيا... خريطة طريق جديدة وتشكيل حكومة قريباً
16:00 | 2023-07-25
"نيويورك تايمز": إنتصار نتنياهو في التعديلات القضائية يقود إسرائيل نحو المجهول
15:32 | 2023-07-25
البحرين تسلّم سفيرة السويد مذكرة احتجاج
15:27 | 2023-07-25
في السودان... جبهة مدنية معارضة للحرب
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
26/07/2023 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
26/07/2023 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact