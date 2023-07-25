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عربي-دولي

بعد حرائق الغابات... تعزية من المغرب للجزائر

Lebanon 24
25-07-2023 | 14:12
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قدمت الحكومة المغربية تعازيها للجزائر في وفيات حرائق الغابات رغم قطع العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عدة سنوات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية إن "المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية".
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وأضاف البيان أنه "وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

يشار إلى أن الحدود مغلقة بين البلدين منذ عدة سنوات. وفي 22 سبتمبر من عام 2021، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، متهمة الأخيرة "بارتكاب أعمال عدائية". 

فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة"، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وتجتاح حرائق عنيفة شمال الجزائر وشرقها وتسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل بينهم عشرة جنود منذ الأحد الماضي، ودمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر. (الحرة) 
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