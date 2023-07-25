الوضع بالسودان كارثي... الامم المتحدة ترفع الصوت

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بعد 100 يوم من استمرار الصراع في السودان، كشفت الأمم المتحدة أن الوضع المتردي في البلاد تحول إلى كارثة كاملة.وقال كلیمنتین نكویتا سلامي، منسق الشؤون الإنسانیة في السودان، في بيان اليوم الثلاثاء "صادف یوم أمس مرور 100 یوم على اندلاع الحرب في السودان، وھي أزمة تحولت إلى كارثة كاملة"، مشيرا إلى أن الانتھاكات المتزایدة تؤثر على المدنیین وتزید من معاناتھم.كما كشف عن مقتل ما لا یقل عن 18 من العاملین في مجال الإغاثة وأصيب آخرون منذ بدء النزاع.كذلك، أعلن عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً من العاملين في المجال الإنساني وما زال مصیر بعضھم مجھولاً.وقال منسق الشؤون الإنسانیة في السودان إنه تم نهب ما لا یقل عن 50 مستودعا للمساعدات الإنسانیة وسلب 82 مكتبا.وتضرر القطاع الصحي بالسودان بشدة عقب اندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق واسعة من البلاد في منتصف أبريل نيسان الماضي.وذكرت منظمة الهجرة الدولية في آخر تقرير لها أن عدد النازحين في السودان بسبب الحرب ارتفع إلى 2.6 مليون شخص، بينهم 200 ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار نحو 730 ألف شخص.فيما أسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية، علماً بأن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية هي أعلى بكثير.واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. (الحرة)