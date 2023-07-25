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عربي-دولي
بقيمة 400 مليون دولار... مساعدات أميركية تصل الى أوكرانيا
Lebanon 24
25-07-2023
|
14:58
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أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، في وقت تستمر فيه كييف في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، تشمل المساعدات أسلحة دفاع جوي وقذائف مدفعية وآليات مدرعة، وصواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لدعم القوات الأوكرانية الشجاعة في ميدان المعركة، ومساعدتها على استعادة أراضيها والدفاع عن مواطنيها.
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وستصرف هذه المساعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن هذه الحزمة هي الثالثة والأربعين لأوكرانيا.
ودانت الوزارة في بيانها هجوم القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية بعد انسحابها من مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.
وبعد انسحابها في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بدأت روسيا بقصف مناطق الموانئ في منطقة أوديسا.
يأتي هذا الإعلان في خضم هجوم مضاد للجيش الأوكراني، يهدف إلى صد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.(الحرة)
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