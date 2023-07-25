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عربي-دولي

في ليبيا... خريطة طريق جديدة وتشكيل حكومة قريباً

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:12
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اعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خريطة الطريق المقدمة من لجنة "6+6"، التي شكلها بالتعاون مع مجلس الدولة، والمختصة بإعداد قوانين الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية في بنغازي، شهدت تقديم عدد من النواب ملاحظاتهم بشأن الخارطة وقوانين الانتخابات، ثم تلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قرار الاعتماد، الذي جاء كالتالي:
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تعتمد خريطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.
تحال هذه الملاحظات إلى لجنة "6+6" لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى التوافق النهائي.
تشكل حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية.
تعطي الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.

تشكيل الحكومة الجديدة

يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.
يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب، و10 من مجلس الدولة.
خلال أسبوع من إعلان قائمة المرشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ويتم التصويت من خلال الاقتراع السري.
تحال نتائج تصويت مجلس الدولة إلى مجلس النواب خلال 24 ساعة من تاريخ الاختيار.
مهام الحكومة الموحدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات.(سكاي نيوز عربية) 


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