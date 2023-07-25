وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية

Advertisement

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.وقالت الوزارة إن "الوفد العسكري الروسي الذي يترأسه وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، وصل إلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، وتحديدا إلى بيونغ يانغ، مضيفة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام كان في استقبال نظيره في المطار.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قد ذكرت في وقت سابق، الثلاثاء، أن وفدا روسيا برئاسة شويغو سيزور كوريا الشمالية، وأن الوفد سينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة أولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا.وقالت الوكالة إن الوفدين سيزوران البلاد على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين "ليوم النصر" بعد غد الخميس في العاصمة بيونغيانغ، ويرأس المجموعة الصينية عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونج زونج.وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها أوائل 2020 أمام التبادلات التجارية روسيا، كوريا الشمالية والدبلوماسية حتى مع شريكتيها الرئيستين اقتصاديا وسياسيا، الصين وروسيا.وأكدت الصين، الاثنين، أنها تطبق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية "بشكل صارم". جاء ذلك ردا على خطاب أرسلته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وآخرون يحث بكين على منع بيونغيانغ من التهرب من العقوبات عن طريق المياه الصينية.وارتفعت الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية في يونيو ثمانية أمثال مقارنة بالعام الماضين عندما كانت تسجل الصين عشرات الآلاف من حالات الإصابة بكوفيد-19 يوميا وأغلقت حدودها.وتتهم الولايات المتحدة في الوقت ذاته كوريا الشمالية بتقديم مساعدة عسكرية إلى روسيا في حرب أوكرانيا، وهو ما تنفيه كل من بيونغيانغ وموسكو.(الحرة)