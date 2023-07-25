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بلينكن يتوقّع العمل بشكل جيّد مع وزير الخارجية الصيني الجديد

Lebanon 24
25-07-2023 | 19:00
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إنه "يتوقع العمل بشكل جيد مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي، في أعقاب إعفاء سلفه تشين غانغ من منصبه بشكل مفاجئ".
وصرّح بلينكن للصحافيين خلال قيامه بزيارة إلى تونغا: "عرفت وانغ يي أيضا على مدى عقد والتقيت به بشكل متكرر"، مضيفاً: "أتوقع أن أتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي".
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