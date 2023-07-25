Advertisement

عربي-دولي

الحرارة تخطت الـ 40.. "القاتل الصامت" يُلهب منطقة البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24
25-07-2023 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1091125-638259498061532851.png
Doc-P-1091125-638259498061532851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربت موجة حارة صيفية شديدة الوطأة مناطق واسعة في منطقة البحر المتوسط، في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهودا كبيرة للسيطرة على حريق مستعر أدى إلى وفاة 34 شخصا على الأقل.

وتسبب تطرف المناخ في شهر تموز باضطرابات في جميع أنحاء الكوكب، بعدما أدت درجات الحرارة القياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوروبا إلى اندلاع حرائق غابات ونقص في المياه وزيادة حالات دخول المستشفيات بسبب الحرارة.
Advertisement

وأدت درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الأرض في اندلاع حرائق غابات في البلدان الواقعة على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

وتصدى عشرات من رجال الإطفاء، مستخدمين الطائرات، لحريق هائل نشب بالقرب من مطار نيس الدولي في جنوب فرنسا.

وأظهرت لقطات تحطم طائرة تكافح حرائق الغابات في اليونان، أمس الثلاثاء، ما تسبب في مقتل اثنين من الطيارين.

وكانت اليونان الأشد تضررا على وجه الخصوص من الحرائق مع إجلاء السلطات أكثر من 20 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية من منازلهم ومنتجعاتهم في جنوب جزيرة رودس، وفق رويترز.

وفي قبرص، أخمد رجال الإطفاء حريقا أتى على حوالي 20 هكتارا من الغابات، وسط إحدى أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة، وفق ما أعلنه مسؤولون أمس الثلاثاء.

وكان ذلك أسوأ حريق واجهته قبرص هذا الصيف، بينما بقيت الحرارة بمستوى 40 درجة مئوية أو أعلى منذ 12تموز.

وتعرضت إيطاليا لظاهرتين مناخيتين معا إذ اشتدت بها العواصف في شمال البلاد لتودي بحياة امرأة وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، واستعرت الحرارة في المناطق الجنوبية.

وفي شمال أفريقيا، تسعى الجزائر جاهدة لاحتواء حريق غابات مدمر على طول ساحلها المطل على البحر المتوسط أودى حتى الآن بحياة 34 شخصا على الأقل. وأدت الحرائق التي أججتها الرياح إلى إغلاق معبرين حدوديين مع تونس المجاورة.

في تونس المجاورة، اندلعت في طبرقة الحدودية في الشمال الغربي حرائق خطيرة في منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق.

وفي سوريا، اندلعت حرائق غابات في المناطق الريفية المحيطة بمدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط واستخدمت السلطات مروحيات عسكرية لمحاولة إخمادها.

ووصف علماء الحرارة الشديدة بأنها "قاتل صامت" يلحق خسائر فادحة بالفقراء وكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية معينة.(الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-07-26
03:29 | 2023-07-26
02:58 | 2023-07-26
02:42 | 2023-07-26
02:23 | 2023-07-26
01:53 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website