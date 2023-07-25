Advertisement

إقتصاد

لمنع أزمة غذاء عالمية.. أوروبا مستعدة لتصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
25-07-2023 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1091129-638259506211835947.png
Doc-P-1091129-638259506211835947.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي أن التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريباً عبر ممرات التضامن.

وصرح فويتشوفسكي للصحافيين أمس الثلاثاء قائلا: "نحن مستعدون لتصدير كل شيء تقريباً. هذا يبلغ نحو 4 ملايين طن شهرياً من بذور الزيوت والحبوب وحققنا هذا الحجم في تشرين الثاني من العام الماضي"، وفق رويترز.
Advertisement

لا محادثات حالياً
كما أضاف أن 60% من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن بينما مر 40% عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة بعد سريانه لمدة عام، قائلاً إن شروط موسكو لتمديد الاتفاق تم تجاهلها.

يأتي هذا فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بوقت سابق أمس الثلاثاء أنه لا توجد محادثات حالياً بشأن استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسب وكالة الإعلام الروسية.

قمة روسية أفريقية
إلى ذلك، أعلن سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أوليج أوزيروف، أن موسكو والدول المشاركة في القمة الروسية الأفريقية هذا الأسبوع ستتناول صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة في مناقشاتها.

وقال أوزيروف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نُشرت أمس الثلاثاء إن "إنشاء ممرات لوجستية، ومراكز ليس فقط للأغذية والأسمدة، ولكن أيضاً لأي منتجات أخرى من روسيا الاتحادية، سيكون هذا أحد الموضوعات التي ستجري مناقشتها".

منع أزمة غذاء عالمية
وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ بين يومي27 و29 تموز في ظل تنافس موسكو والغرب على النفوذ في أفريقيا.
يشار إلى أن اتفاق الحبوب يهدف إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بالتصدير الآمن للحبوب بعد اندلاع النزاع الروسي الأوكراني.(العربية)



إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-07-26
03:29 | 2023-07-26
02:58 | 2023-07-26
02:42 | 2023-07-26
02:23 | 2023-07-26
01:53 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website