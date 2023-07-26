شويغو يرأس وفدا عسكريا روسيا في زيارة إلى كوريا الشمالية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وفدا روسيا برئاسة الوزير سيرغي شويغو سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع وسينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة أولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا.



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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت دعوة من نظيرتها الكورية الشمالية وستشارك في فعاليات يوم النصر. وأضافت أن زيارة وفدها ستستمر من الثلاثاء إلى الخميس. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفدين سيزوران البلاد على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين "ليوم النصر" الخميس في العاصمة بيونغيانغ ويرأس المجموعة الصينية عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ زونغ.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت دعوة من نظيرتها الكورية الشمالية وستشارك في فعاليات يوم النصر. وأضافت أن زيارة وفدها ستستمر من الثلاثاء إلى الخميس.