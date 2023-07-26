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عربي-دولي
بعد مقتل 34 شخصاً وجرح المئات.. الجزائر تعلن احتواء حرائق الغابات الضخمة
Lebanon 24
26-07-2023
|
00:34
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ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.
واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.
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ويشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية.
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