موديز تحذر إسرائيل من "عواقب سلبية" على اقتصادها.. وهكذا رد نتنياهو

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ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، ان إقرار التعديلات القضائية الجديدة في إسرائيل، والتي تحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن "التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني".وكالة موديز أضافت في تقرير: "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية واسعة النطاق، يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوي".تابعت موديز: "قلت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة، اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام، ارتفاعا من 20 بالمئة في 2022.وأشارت إلى ان هذا الأمر مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد، أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي".وتتوقع موديز نموا في إسرائيل قدره 3 بالمئة في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها "لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة".ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.وكانت "موديز" قد خفضت في نيسان الماضي، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند A1.كيف ردت الحكومة؟قلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة موديز.وجاء في بيان مشترك صادر عنهما: "هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا".لكن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، أرنون بار دافيد، قال إن "تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي". (سكاي نيوز)