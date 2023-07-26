Advertisement

عربي-دولي

حريق في الجنوب وغريق في الشمال.. ماذا يحدث في إيطاليا؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 01:53
A-
A+
Doc-P-1091161-638259584573595261.png
Doc-P-1091161-638259584573595261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل 5 أشخاص على الأقل في إيطاليا، من جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية.

وكتبت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في حسابها على تويتر الذي تحولت تسميته إلى:  X ببالغ الحزن تلقيت النبأ المأساوي عن حادثتين ناجمتين عن سوء الأحوال الجوية، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها في مخيّم في بريشيا وامرأة في ليسوني بسبب سقوط الأشجار".
Advertisement

ماذا يحدث في الشمال الإيطالي؟
هبّت، فجر أمس الثلاثاء، رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.
 
شركة النقل العام، قالت إن "أضرارا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء".

ووكالة فرانس برس أكدت حدوث انقطاع مؤقت في المياه، في المركز التاريخي للمدينة.

"حر قاتل" في الجنوب
 في موازاة سوء الأحوال الجوية شمالي إيطاليا، يتأثر الجنوب بموجة حرّ، مع تسجيل 47,6 درجة مئوية، الإثنين الماضي، في كاتانيا بصقلية، وفقا للحماية المدنية.
 
وسائل إعلام محلية قالت إنه عُثر على جثتي شخصين في السبعينيات من العمر في منزل اجتاحته النيران، كما قضت امرأة تبلغ 88 عاما قرب باليرمو، مساء أمس الثلاثاء.

وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق، وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو، الذي أغلق عدة ساعات في الصباح.

وتأثرت أيضا حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق (سكاي نيوز).
    

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-07-26
03:29 | 2023-07-26
02:58 | 2023-07-26
02:42 | 2023-07-26
02:23 | 2023-07-26
01:42 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website