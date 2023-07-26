حريق في الجنوب وغريق في الشمال.. ماذا يحدث في إيطاليا؟

Advertisement

قُتل 5 أشخاص على الأقل في إيطاليا، من جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية.وكتبت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في حسابها على تويتر الذي تحولت تسميته إلى: X ببالغ الحزن تلقيت النبأ المأساوي عن حادثتين ناجمتين عن سوء الأحوال الجوية، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها في مخيّم في بريشيا وامرأة في ليسوني بسبب سقوط الأشجار".ماذا يحدث في الشمال الإيطالي؟هبّت، فجر أمس الثلاثاء، رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.شركة النقل العام، قالت إن "أضرارا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء".ووكالة فرانس برس أكدت حدوث انقطاع مؤقت في المياه، في المركز التاريخي للمدينة."حر قاتل" في الجنوبفي موازاة سوء الأحوال الجوية شمالي إيطاليا، يتأثر الجنوب بموجة حرّ، مع تسجيل 47,6 درجة مئوية، الإثنين الماضي، في كاتانيا بصقلية، وفقا للحماية المدنية.وسائل إعلام محلية قالت إنه عُثر على جثتي شخصين في السبعينيات من العمر في منزل اجتاحته النيران، كما قضت امرأة تبلغ 88 عاما قرب باليرمو، مساء أمس الثلاثاء.وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق، وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو، الذي أغلق عدة ساعات في الصباح.وتأثرت أيضا حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق (سكاي نيوز).