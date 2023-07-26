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عربي-دولي

أوكرانيا تتقدم جنوباً.. هل خسرت موسكو في معركة الأسلحة؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 02:58
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أكد الجيش الروسي، أنه تقدم كيلومترين خلال الساعات الـ24 الأخيرة شرقي أوكرانيا قرب ليمان التي تشكل مركزا للسكك الحديد، بينما أكدت كييف تقدمها أيضًا في المحور الجنوبي وسط تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة.
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الخسائر في صفوف الجانبين مستمرة، فالجانب الروسي يرى أن استمرار الدعم الغربي لكييف يعد خطة استنزاف لموسكو، بينما يرى الجانب الأوكراني أن شهور القتال كشفت الوضع الحقيقي للجيش الروسي الذي تكبد خسائر فادحة.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبورغ، أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة من الهجوم المضاد.

وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".

حرب نفسية
الحديث الغربي عن خسائر روسيا لا ينقطع من آن لآخر طوال 17 شهرًا؛ مجلس الأمن القومي الأميركي في بداية أيار الماضي قال إن روسيا خسرت 100 ألف جندي وإن 20 ألفًا منهم سقطوا منذ كانون الأول 2022، وبعد عام من الحرب بالتمام والكمال، قالت أرقام قدمتها النرويج إن حصيلة الخسائر في صفوف الجيش الروسي بلغت 180 ألف قتيل وجريح، ونحو 100 ألف جندي أوكراني قتيل.

يقول هوفمان مارتشينكو الخبير بالمركز الوطني الروسي للدراسات العسكرية في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" ان  الغرب يهدف من استمرار الحرب في أوكرانيا إلى زيادة نزيف الأسلحة والآلة العسكرية الروسية واصطياد القوة المتطورة لموسكو بطعم أوكراني للإخلال بموازين القوى في العالم وقهقرة روسيا عن مكانتها العسكرية في مواجهة أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
   
وتابع: هناك تضخيم لأرقام الخسائر الروسية من جانب دوائر السياسة والإعلام الغربي، وتتعمد وزاراتي الدفاع في الولايات المتحدة وأوكرانيا دومًا المبالغة في إعلان أرقام خسائر الروس في الحرب من حيث عدد القتلى مثل (180 ألف قتيل روسي) وهو رقم مبالغ فيه، بينما تقف عند حوالي 7 آلاف بحسب إعلان روسي.
 وأشار إلى ان حملات النيل من عزيمة الجيش الروسي في الإعلام الغربي مستمرة، بتضخيم إعلان عدد الخسائر وضرب الأرقام من أجل إشاعة جو من الإحباط في صفوف العسكريين والمدنيين لا سيما من لهم جنود على خط جبهة القتال في أوكرانيا، يدعم ذلك أن الأرقام اليومية التي تنشرها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن خسائر القوات الروسية من الجنود والعتاد تشير إلى أن موسكو خسرت 610 جنود في 24 ساعة وهو ما يتنافى مع مجريات الواقع والتقدم الروسي على أرض أوكرانيا.


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