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خاص

هل ستجر "خطة" فاغنر الغرب إلى حرب مع روسيا؟.. تقرير لـ "The Telegraph" يكشف

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
26-07-2023 | 05:30
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لا يجب التعامل مع تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتي زعم في خلالها أن قوات مجموعة "فاغنر" الموجودة في بلاده تسعى لمهاجمة بولندا باستخفاف.

وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "في كل أنحاء العالم، تمثلت استراتيجية مجموعة "فاغنر" بالقيام بما هو غير متوقع وشائن من أجل تحقيق أهداف قصيرة المدى. ففي إفريقيا، أرسلت المجموعات عددا قليلا من قواتها لنهب الأراضي والاستيلاء على حكومات الدول الأفريقية بشكل فعال. أما في روسيا، فحاولت قوات هذه المجموعة السير باتجاه موسكو في ما عُرف بالانقلاب الفاشل. إذاً، هل سيصعب على هذه المجموعة حشد قوة صغيرة لعبور الحدود إلى بولندا؟"
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وتابعت الصحيفة،"بالطبع، فالهدف من هكذا خطوة ليس غزو بولندا، لأنه وبكل بساطة لا تملك المجموعة عدداً كافياً لتحقيق هذه المهمة، إلا أنه ومن خلال عبور "فاغنر" نحو بولندا يمكن أن تسبب الفوضى وامتداد الصراعات، كما تفعل في أماكن أخرى من العالم. واللافت أنه لم يصدر أي تصريح لقائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين منذ محاولة انقلابه الفاشلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما وأن بقاءه حراً طليقاً يكشف عن مدى ضعف الرئيس الروسي، كما ويفتح الباب أما بريغوجين للعودة مجدداً إلى السياسة الروسية".

أضافت الصحيفة، "بوتين وجنرالاته على يقين من أن أي هجوم على بولندا سيضع نهاية سريعة ووحشية لنظامه. عندها، سيتدخل حلف شمال الأطلسي عسكرياً وسيتمكن من خلال التكنولوجيا المتفوقة من سحق الجيش الروسي بسرعة. وفي المقابل، بوتين على يقين أيضاً من أن مجموعة "فاغنر" لا تزال تتمتع بالقوة العسكرية، ولدى قواتها دافع كبير للقيام بأي خطوات متطرفة، خاصة إذا كانوا شهوداً على تحقيق القوات الأوكرانية تقدمًا سريعًا في باخموت، هذه المدينة التي خسرت فيها المجموعة العديد من الأرواح بهدف الاستيلاء عليها في غضون عشرة أشهر من القتال الطاحن".
ورأت الصحيفة ان "أي هجوم على بولندا سيكون محكوما عليه بالفشل، فعدد قوات "فاغنر" المتواجدة في بيلاروسيا يبلغ بضعة آلاف وهي مجهزة بأسلحة خفيفة، كما وأنها لا تملك دبابات أو مدفعية ثقيلة. إذاً لن تشكل أي تهديد للجيش البولندي الذي تم تزويده في السنوات الأخيرة بمئات الدبابات. هذا في ما يتعلق بالمعارك على الأرض، أما جواً فبدون دفاع جوي مناسب أو طائرات مقاتلة خاصة بهم، سيكون قوات "فاغنر" معرضين لخطر كبير".
 
وتابعت الصحيفة، "اللافت أن بريغوجين لن يكون مهتماً بحجم الخطر الذي سيعرض قواته له، إنما سيرسلهم "للذبح" كما فعل في أوكرانيا بهدف تحقيق مكاسب شخصية فورية. كما وأنه سيكون سعيداً جداً عندما سيجتمع قادة الناتو للنظر في المادة 5. من جهته، سيكون بوتين حريصاً جداً على وقف أي خطط من هذا القبيل قبل أن يصبح هذا السيناريو الكارثي حقيقة".
وختمت الصحيفة، "إن أبسط طريقة لتجنب ذلك هي ضمان فوز أوكرانيا عاجلاً وليس آجلاً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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