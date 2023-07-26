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عربي-دولي

حريق في سفينة شحن قبالة هولندا.. وسقوط اصابات

Lebanon 24
26-07-2023 | 03:30
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قتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح جراء حريق اندلع على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن الأجهزة المعنية تلقت نداء استغاثة بشأن اندلاع حريق على متن السفينة "فريمانتل هايواي"، شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية.
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وأشار المصدر نفسه إلى أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر"، مؤكدين إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.

وأكد خفر السواحل أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة المسجّلة في بنما.
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