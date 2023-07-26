إنفلونزا الطيور تنتقل إلى قطط كوريا الجنوبية.. هل من اصابات بين البشر في البلاد؟

أعلنت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية أن السلطات وضعت مأوى للقطط في العاصمة سيول تحت الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور.



وأضافت الوزارةفي بيان أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر في البلاد.

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وهذه المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور بقطة، بحسب الوزارة.



وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى "المراقبة عن كثب".



وحذرت ثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة، هذا الشهر، من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن. (الحرة)