Advertisement

عربي-دولي

إنفلونزا الطيور تنتقل إلى قطط كوريا الجنوبية.. هل من اصابات بين البشر في البلاد؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1091201-638259647852287036.jpeg
Doc-P-1091201-638259647852287036.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية أن السلطات وضعت مأوى للقطط في العاصمة سيول تحت الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور.

وأضافت الوزارةفي بيان أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر في البلاد.
Advertisement
 
وهذه المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور بقطة، بحسب الوزارة.

وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى "المراقبة عن كثب".

وحذرت ثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة، هذا الشهر، من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-07-26
05:28 | 2023-07-26
05:21 | 2023-07-26
05:18 | 2023-07-26
05:05 | 2023-07-26
04:53 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website