مسيرة "لانسيت" الروسية تدمر مركز اتصالات أوكراني.. شاهدوا الفيديو

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أظهرت لقطات مصورة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة على محور خيرسون، مشاهد تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية بفعل مسيرة "لانسيت" الانتحارية.لمشاهدة الفيديوضربة دقيقةوأوضح الفيديو استهداف مركز اتصالات، حيث كان يتمركز وسط عدد من المنازل، في حين استعرت النيران في عربة الاتصالات المركزية بعد الضربة الدقيقة لمسيرة "لانسيت"، ليهرع الجنود الأوكرانيون لإخمادها.يذكر أن جنودا أوكرانيين كانوا اشتكوا من أن هذه الطائرات باتت "مشكلة كبيرة جدا"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".وكشفوا أنه من الصعب إسقاط هذه الطائرات المسيرة لأنها تبدو مثل القنابل الموجهة أكثر من كونها طائرات مسيرة، مشيرين إلى أنه يمكن اكتشاف اقتراب هذه الطائرات المسيرة فقط قبل فترة قصيرة من الوقت، "عادة 15 ثانية".والألغام أيضاًوتابع التقرير أن القوات الروسية تتفوق بمستويات كبيرة على القوات الأوكرانية من حيث المعدات ذات الإلكترونيات اللاسلكية الحديثة، خصوصا قدرتها على التقاط إشارات الهاتف المحمول وتشويش GPS وترددات الراديو.(العربية)