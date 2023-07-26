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العثور على كمية كبيرة من المخدرات على شاطئ في ولاية أميركية (صور)

Lebanon 24
26-07-2023 | 03:49
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عثر على كمية كبيرة من مخدرات الماريجوانا على شاطئ نيبتون في ولاية فلوريدا الأميركية.
 
 
وحذرت شرطة نيبتون بيتش، المدنيين من الاقتراب لحين تنظيف الشاطئ، وقالت إن الماريجوانا جرفتها المياه بالقرب من فلوريدا بوليفارد.
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وعبر حسابها على "فيسبوك"، أضافت الشرطة: "قبل أن يبدأ أي شخص في التفكير في الخروج وتحويل هذا الاكتشاف إلى البحث عن الكنز الخاص به، فإننا ننصحك بعدم القيام بذلك".

وقالت الشرطة إن الماريجوانا بدأت بسرعة في التحلل والتعفن بعد أن طفت في المحيط لبعض الوقت. فيما عمل الضباط وأعضاء فريق الأشغال العامة على تنظيف الشاطئ. (روسيا اليوم)
 
 
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