مواجهات وإصابات.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم العين في نابلس وأغلقت مداخله، لاعتقال أحد الشبان.

وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فإن قوة خاصة من الاحتلال تسللت إلى المخيم، وحاصرت منزلاً وتطالب شابا متحصنا فيه بأن يسلّم نفسه.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تحاصر منزلا في مخيم العين بنابلس. pic.twitter.com/6pdp67Q3H7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 26, 2023 Advertisement



وجرت اشتباكات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع محاصرتها منزلا في المخيم، واستهدف فلسطينيون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات محلية الصنع وسط مواجهات عنيفة.



وذكرت وسائل اعلام أن فلسطينيين أصيبا خلال المواجهات، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم. وجرت اشتباكات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع محاصرتها منزلا في المخيم، واستهدف فلسطينيون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات محلية الصنع وسط مواجهات عنيفة.وذكرت وسائل اعلام أن فلسطينيين أصيبا خلال المواجهات، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم.

وانسحبت القوات الإسرائيلية فيما بعد من مخيم العين في نابلس بعد اعتقال مطلوب فلسطيني.