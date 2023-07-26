مواجهات وإصابات.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم العين في نابلس وأغلقت مداخله، لاعتقال أحد الشبان.
وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فإن قوة خاصة من الاحتلال تسللت إلى المخيم، وحاصرت منزلاً وتطالب شابا متحصنا فيه بأن يسلّم نفسه.
وجرت اشتباكات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع محاصرتها منزلا في المخيم، واستهدف فلسطينيون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات محلية الصنع وسط مواجهات عنيفة.
وذكرت وسائل اعلام أن فلسطينيين أصيبا خلال المواجهات، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم.
وانسحبت القوات الإسرائيلية فيما بعد من مخيم العين في نابلس بعد اعتقال مطلوب فلسطيني.