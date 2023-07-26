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عربي-دولي

تُوفي أثناء نومه... العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله (صورة)

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:05
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عُثر على رجل الأعمال الفنزويلي- السوري نعمان وكيل، ميتاً في سرير نومه، بحسب ما ذكر محاميه لوسائل إعلام محلية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، حيث كان وكيل يقيم مقابل كفالة مفروضة عليه بانتظار محاكمته في تشرين الاول المقبل بتهمة الضلوع في شبكة غسيل أموال وفساد متنوع بين فنزويلا والولايات المتحدة.
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وسبق لوكيل، المقيم رسميا في فنزويلا الحاصل على جنسيتها، أن ذكر بأنه بريء وغير مذنب في التهم الموجهة إليه، وأهمها "دفع رشاوى بالملايين لمسؤولين فنزويليين، مقابل الحصول بين 2010 الى 2017 على عقود حكومية واستثمار جزء من أرباحه غير المشروعة في عقارات فاخرة بالولايات المتحدة" وفقا للصحيفة. (العربية)
 
 
 
صورتان للراحل وكيل

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