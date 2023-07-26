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عربي-دولي

بينها بلدٌ عربي تنهشه الحرب.. تعرّف على أكثر دول العالم إنتاجاً للمعادن النفيسة

Lebanon 24
26-07-2023 | 10:00
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نشر موقع "Madison Trust" تقريراً حول الدول الأكثر إنتاجاً للمعادن النفيسة، عبر فحص بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) من العام 2021.

والمعادن النفيسة هي معادن طبيعية نادرة، لها قيمة عالية، وقد شمل التقرير إجمالي كميات 4 معادن بالطن المتري، هي: الذهب، والفضة، والبلاتين، والبلاديوم.
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وفي ما يلي إنفوغراف لأكثر الدول إنتاجاً للمعادن الثمينة:
 
1- المكسيك: 5700 طن متري
2- الصين: 3770 طن متري
3- البيرو: 3090 طن متري
4- روسيا: 1693 طن متري
5- أستراليا: 1630 طن متري
6- تشيلي: 1600 طن متري
7- بولندا: 1300 طن متري
8- أميركا: 1198 طن متري
9- بوليفيا: 1000 طن متري
10- الأرجنتين: 860 طن متري
11- كازاخستان: 450 طن متري
12- جنوب أفريقيا: 310 طن متري
13- كندا: 193 طن متري
14- غانا: 130 طن متري
15- أوزبكستان: 100 طن متري
16- إندونيسيا: 90 طن متري
17- السودان: 90 طن متري
18- البرازيل: 80 طن متري
19- بوركينا فاسو: 60 طن متري
20- كولومبيا: 50 طن متري
21- بابو غانا الجديدة: 50 طن متري
22- تنزانيا: 50 طن متري
23- زمبابوي: 28 طن متري
 
(عربي21)
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