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توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تسببهم بـ"حرائق غابات" الجزائر

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:21
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كشف النائب العام لدى محكمة بجاية الجزائرية لزهر حمامدة، عن توقيف 4 أشخاص من بينهم قاصران، للاشتباه بتسببهم في اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية.

وأضاف النائب العام أن "التحقيقات سارية لتقديم القصّر أمام قاضي الأحداث، فيما سيتم تحويل ملفي الاثنين الآخرين إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد".
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ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان السلطات الجزائرية تمكنها من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن حصيلة حرائق الغابات بلغت 34 قتيلا، من بينهم 10 من عناصر الجيش.

وقُتل العسكريون في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر، وذلك بعدما تسببت قوة الرياح في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي تجاه موقع العسكريين.

كما ذكرت تقارير صحافية أن عدداً من الضحايا المدنيين سقطوا في بلدة توجة غرب ولاية بجاية، من بينهم عائلة مكونة من 6 أشخاص، هم أب وأم و4 أولاد من بينهم رضيع، خلال محاولتهم الفرار على متن مركبتهم عندما حاصرتهم النيران.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحرائق انتشرت في 11 ولاية، في حين نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر أمني أن الحرائق "متواصلة في 8 ولايات، حيث يقدر عددها بـ 35 حريقا".
 
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