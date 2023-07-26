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صحة

تم تحديده لأول مرة في عام 2012.. إصابة رجل بفيروس شق طريقه إلى البشر من الخفافيش عبر الإبل

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:18
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أفادت منظمة الصحة العالمية أن اختبار إصابة رجل بفيروس MERS-CoV في أبو ظبي كان إيجابيا.

وحتى الآن، فإن الشاب البالغ من العمر 28 عاما هو الحالة الوحيدة التي ثبتت إصابتها بالفيروس من بين 108 اتصالات وثيقة تم تحديدها، لكن منظمة الصحة العالمية تحث على اليقظة.
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ويعرف MERS-CoV بأنه فيروس كورونا تم تحديده لأول مرة في الشرق الأوسط في عام 2012، بعد أن شق طريقه إلى البشر من الخفافيش عبر الإبل. ويعد واحدا من عدد من الفيروسات الحيوانية المصدر (تلك التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر) التي تراقبها السلطات الصحية عن كثب.
 
وكان قد ذهب هذا الرجل إلى عيادة طبية خاصة عدة مرات بين 3 و7 حزيران، وهو يشكو من القيء والألم عند التبول. ومع تدهور حالته، نُقل إلى المستشفى، ثم إلى العناية المركزة، حيث يتلقى العلاج الداعم.
وتم إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالة المؤكدة من قبل هيئة المراقبة الصحية في الإمارات في 10 تموز، بعد 17 يوما من إصابة الشاب في المستشفى في 23 حزيران.

وفي ضوء هذه الحالة، فإن منظمة الصحة العالمية "تعيد التأكيد على أهمية المراقبة القوية" لأمراض الجهاز التنفسي الحادة وحثت السلطات الصحية على "مراجعة أي أنماط غير عادية بعناية".
 
ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج محدد لـ MERS، المتلازمة التي يسببها MERS-CoV. وتشمل الأعراض النموذجية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحمى والسعال وضيق التنفس. (روسيا اليوم) 
 
 

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