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عربي-دولي

الخارجية الروسية: كييف صعدت هجماتها بسبب فشل الهجوم المضاد

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:43
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رأت وزارة الخارجية الروسية أن القوات الأوكرانية صعَّدت من هجماتها على موسكو وشبه جزيرة القرم بسبب فشل الهجوم المضاد الأوكراني.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية الروسية، مؤكدة احتفاظ موسكو بحق الرد على الهجمات الأوكرانية.
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وقالت خلال مؤتمر صحافي إن "العلاقات بين روسيا ودول إفريقيا متينة ونسعى لتقليل دور الدولار في التبادل التجاري بيننا وعلى صعيد الساحة الدولية".

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