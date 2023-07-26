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عربي-دولي

"تويتر" من منصة للتدوين إلى "إكس" للخدمات المالية.. ماذا يُريد إيلون ماسك؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:30
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ذكر موقع "الحرة" أنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يستعدّ لتحويل تطبيق "إكس"، المعروف سابقا باسم "توتير"، إلى خدمة وسائط اجتماعية حيث يمكن للمستخدمين إدارة "عالمهم المالي بالكامل"، وذلك كجزء من رؤيته لـ "تطبيق كل شيء".
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ووفقا لموقع "إنسايدر"، لم يتضح بعد نوع الخدمات المالية التي يريد ماسك تقديمها عبر تطبيق "X"، لكن تقريرا سابقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أشار إلى أن "تويتر" بدأ في التقدم بطلب للحصول على تراخيص تنظيمية في الولايات المتحدة تسمح له بتقديم المدفوعات.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرات ومن بينها إطلاق الخدمة الشهرية المدفوعة لتوثيق حسابات المشتركين بالعلامة  الزرقاء كان يقف خلفها، إستر كروفورد، مديرة إدارة المنتجات السابقة بالشركة، التي انتشرت صورتها العام الماضي وهي نائمة في مكان عملها بمقر الشركة، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ولكن ذلك لم يشفع لها إذ جرى تسريحها في شباط مع عشرات الموظفين، ولكنها كانت قد غردت قبل فصلها، قائلة: "إيلون مستعد لتجربة الكثير من الأمور، الكثير منها سيفشل، والبعض الآخر سينجح، والهدف هو إيجاد المزيج الصحيح من التغييرات الناجحة لضمان صحة ونمو الأعمال على المدى الطويل".

وتأتي التغييرات التي حدثت في تطبيق "إكس"، في الوقت يحاول فيه ماسك التخلص من التهديد الذي أوجه تطبيق "ثريدز"، وهي منصة شبيهة بـ "إكس" ، أطلقها، مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التي تملك منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. 

من جهته، لم ترد شركة "إكس" على طلب للتعليق قدّم  من قبل موقع "إنسايدر" بشأن معرفة المزيد من التفاصيل عن الخدمات المالية وغيرها من التحديثات الأخرى.

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