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عربي-دولي

دولة عربيّة في طليعة المساهمين بها.. أرقامٌ تكشف حجم مشكلة اللاجئين عالمياً

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:00
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خلال شهر حزيران الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ أعداد النازحين واللاجئين قسراً بلغت مستوياتٍ غير مسبوقة، مشيرة إلى أنّ نسبة الأشخاص الذين شرّدهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والإضطهاد، وصلت في نهاية العام 2022 إلى رقمٍ قياسي بلغ 108.4 مليون شخص.
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وفي ما يلي بيانات أساسية عن أوضاع اللاجئين حول العالم:

1- عدد الأطفال الذين وُلدوا كلائجين: 1.9 مليون طفل

2- عدد الأشخاص الذين تشردوا قسراً: 108.4 مليون طفل

3- عدد اللاجئين في العالم: 35.3 مليون شخص

4- عدد اللاجئين الذين لا يمتلكون جنسية: 4.4 مليون شخص

5- في العام 2018 بلغ عدد النازحين 25.91 مليون شخص، وفي العام 2019 ارتفع هذا العدد إلى 26.04 مليون شخص. أما في العام 2020، فقد بات هذا العدد 26.35 مليون شخص ليرتفع إلى 27.12 في العام 2021 و 35.3 مليون شخص في العام 2022.

6- 52% من اللاجئين هم من سوريا وأوكرانيا وأفغانستان. وبحسب الأرقام، فإنّ هناك 5.7 مليون لاجئ من أوكرانيا و 5.7 مليون لاجئ من أفغانستان و 6.8 مليون لاجئ من سوريا.

7- هناك 38% من اللاجئين يتواجدون في 5 دول وهي: ألمانيا وتضم 2.1 مليون لاجئ - إيران وتضم 3.4 مليون لاجئ - تركيا وتضم 3.6 مليون لاجئ - باكستان وتضم 1.7 مليون لاجئ وكولومبيا تضم 2.5 مليون لاجئ. (سبوتنيك)

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