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عربي-دولي

تحذيرات في الكونغرس الأميركيّ: الذكاء الاصطناعي قد يصنع أسلحة بيولوجيّة

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:09
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شهدت جلسة استماع في الكونغرس حول الذكاء الاصطناعي، تحذيرات قادة في هذا المجال، من تحوله إلى مصدر للإرهاب البيولوجي، الذي يمكن أن يهدد حياة البشر.
وتناولت التحذيرات المخاطر التي يمكن أن يمثلها الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، إذا أصبح خارج سيطرة البشر.
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ووجّه الخبراء في الذكاء الاصطناعي رسالة تحذير للكونغرس أشاروا فيها إلى أنه من الممكن أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تصنيع أسلحة بيولوجية في المستقبل.
وخلال جلسة الاستماع في الكونغرس، قال أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة مونتريال يوشوا بنغيو، إنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تتعاون مع العالم لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي.
أما داريو أمودي، رئيس تنفيذي لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد حذر من قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أسلحة بيولوجية تهدد حياة البشر خلال السنوات المقبلة. (سبوتنيك)

عربي-دولي

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