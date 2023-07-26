عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون مكتب الرئيس ومقر إقامته

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كشفت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء إن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، بحسب المصادر.وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.هذا وشاهد مراسل من "رويترز" عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل. (العربية)